L-Gante mostró las tremendas amenazas de Alex Caniggia: "Te voy a romper la boca, simio ignorante"

Una inesperada pelea entre L-Gante y Alex Caniggia los tiene a ambos en un ida y vuelta de palitos y chicanas. Todo comenzó cuando el ganador de El Hotel de los Famosos lanzó despectivas frases sobre la música del cumbiero y ahora él, mostró las amenazas que recibió de él.

“No estoy enojado. Mi respuesta es que cualquier tiene sus gustos. Respeto los gustos de los demás y si lo mío no le va, no pasa nada”, aseguró, en Socios del espectáculo, para revelar que hacía poco el hermano de Charlotte Caniggia quería ser su amigo.

“A mí me había mandado audios y mensajes donde decía que quería que lo vaya a visitar y que mi música era una bomba”, confesó, picante.

"En una discordia anterior me había puesto ‘cuando te vea, te rompo la boca, simio ignorante’". G-plus

L-GANTE LEYÓ LAS AMENAZAS QUE LE ENVIÓ ALEX CANIGGIA

En ese momento el cantante leyó el mensaje que Alex le mandó hace un tiempo. “En una discordia anterior me había puesto ‘cuando te vea, te rompo la boca, simio ignorante’”, contó el ex de Tamara Báez, mientras ponía el mensaje que él le envió.

“No te enojés, no te enojés… Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo, sin embargo, te sigo. Mirá. Hace rato”, fueron las palabras de L-Gante, que reprodujo para la cámara del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En ese momento, el cantante le dedicó contundentes palabras al hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia. “Yo puedo entender que quizás su forma de laburo es a través de un personaje, que ese personaje hace una diferencia entre una masa de gente”, empezó diciendo. “Pero bueno, yo también tengo mi personaje y mi personaje es ser yo. Yo tengo algo que quizás otro no tiene. Puedo decir que me lo gané yo y puedo recordar cuánto me costó”, lanzó, filosísimo.