L-Gante se mostró cómplice con Tamara Báez tras el escándalo: "Le duele el corazón cuando me voy más de 10 días"

Tamara Báez le hizo un fuerte reclamo a L-Gante en redes sociales. La mamá de Jamaica, su hija con el cantante, le pidió que se "rescatara" y remarcó que "la gira le está haciendo mal".

Tras el tremendo ida y vuelta en Instagram, se refirió con ternura al último tema de Elían, que estaría dedicado a ella, y ahora él le dedicó un pícaro gesto en señal de acercamiento.

L-Gante compartió un clip en el que se ve a Tami acercándose a una ambulancia que había entrado a su barrio privado y abrazando a la enfermera, luego de que un amigo le preguntara si le podía dar algo para su "dolor de corazón".

Picante, L-Gante hizo eco del acting y sumó "ella cuando me voy más de 10 días". Esto se dio luego de su gira por Nueva Zelanda, que hizo que estuviera trabajando en el exterior. ¿Qué dirá Tamara?

TAMARA BÁEZ AFIRMA QUE "LA GIRA" LE ESTÁ HACIENDO MAL A L-GANTE

La mamá de Jamaica acusó a Elían de estar más enfocado en salir que en la crianza de su nena.

"Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex... Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años atrás las mismas pibas con las que estás ahora si te veían se cruzaban de vereda...".

"No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelá", sentenció Tamara, re enojada.