L-Gante lanzó su línea de semillas para plantar marihuana

L-Gante asistió a La Rural para formar parte de Expo Cannabis 2022 en medio de su conflicto con su ex, Tamara Báez. Contento, aseguró que está próximo a lanzar su línea de semillas para plantar marihuana, cuya comercialización es legal en Argentina.

También, aseguró que los nombres de los dos primeros productos que lanzarán al mercado están relacionados con su música. El primero se llamará La Mafilia y el segundo Cumbia 420, como el subgénero que lo puso en el centro de la escena.

"Basta de presos por plantar. Las leyes tienen que cambiar para que nos dejen de mirar mal. Me gustaría poder estudiar sobre cannabis, soy joven y no me da vergüenza decir que tengo un montón que aprender", aseguró, contento por el proyecto que está llevando adelante.

TAMARA BÁEZ MOSTRÓ INDIGNADA LA BOLSA CON ALIMENTOS QUE LE MANDÓ L-GANTE

La joven compartió a través de sus stories de Instagram una foto con un montón de paquetes de fideos.

"¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz? ¿La obra social? Una vergüenza...".

"La voy a mantener a fideos a mi bebé ahora...".

"Pañales de otra marca que ni usa, yo no lo puedo creer", sentenció, indignada.