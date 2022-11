L-Gante lanzó un adelanto del nuevo tema dedicado a Wanda Nara

Con Wanda Nara instalada en Turquía y las cada vez más fuertes versiones de reconciliación con Mauro Icardi en danza, L-Gante lanzó un adelanto del tema que le dedicó a su expareja.

"Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada", arranca el tema que tiene al músico con el celular en la mano y una foto de Wanda en la pantalla.

Pícaro, el jurado de Canta Conmigo Ahora continuó con su Smartphone en mano en lo que parecería una videollamada: "Yo estoy pensando si te acuerdas de mí".

Más sobre este tema Wanda Nara y Mauro Icardi, a los besos en un cumpleaños en Turquía

Al final, L-Gante fue explícito para describir su íntima relación con Wanda Nara: "Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos".

L-GANTE ADMITIÓ CUÁNTO EXTRAÑA A WANDA NARA

Días atrás, L-Gante reconoció cuánto extraña a Wanda Nara desde que se fue a Turquía y la reconciliación definitiva con Mauro Icardi estaría por confirmarse.

"La extraño un 8, ponele...", contó en diálogo con Socios del Espectáculo.

Además, L-Gante reveló que Wanda Nara le regaló su buzo de Hello Kitty para que no lo extrañara. "Y le di un fuerte abrazo", sentenció, pícaro.