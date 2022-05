L-Gante hizo su descargo por su show con Tini Stoessel y apuntó a la prensa: "Como siempre, inventan noticias"

Este sábado, L-Gante visitó a Tini Stoessel en el segundo recital multitudinario que la cantante brindó en el Hipódromo Argentino, y juntos entonaron el hit Bar, con el que ambos rompieron récords de reproducciones en las redes sociales y plataformas de música.

Si bien Estefi Berardi no sabía las causas por las cuales L-Gante se bajó del escenario, desde la cuenta de Twitter de El ejército de LAM señaló que el joven estaba descontento. G-plus

Estefi Berardi, que asistió a ese recital, afirmó en sus stories de Instagram que el cantante se mostró errático arriba del escenario ya que se bajó antes de tiempo del segundo nivel del escenario y la dejó sola entonando el hit.

Si bien Estefi no sabía las causas por las cuales L-Gante se bajó del escenario, desde la cuenta de Twitter de El ejército de LAM señaló que el joven estaba descontento a raíz de que la producción no le proporcionó un TV y una consola de videojuegos en su camarín.

L-GANTE DURÍSIMO CON LA PRENSA POR LAS VERSIONES DE SU DESCONTENTO CON TINI STOESSEL

Desde Madrid, donde se encuentra vacacionando junto a Tamara Báez y su hija Jamaica, L-Gante publicó una story en la que realizó un durísimo descargo contra los trabajadores de prensa, acusándolos de sembrar falsas versiones sobre su salida del escenario.

“Medios de noticias argentinos hablando m…. de L-Gante porque son unos muertos de hambre. Como siempre inventan noticias mías”, escribió junto a una postal turística.

“Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito pero la gente dice que se vio raro ¿no?" G-plus

“Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito pero la gente dice que se vio raro ¿no? Y las cámaras que había ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme, a saludar. ‘Gracias Tini por la invitación, bla, bla, bla’. Dije un par de cosas más en el escenario y no pasó nada raro”, dijo además el cantante en otras stories.

"Los medios estos que son faranduleros les gusta mucho escribir la palabra L-Gante y decir cualquier cosa" G-plus

“Pasa que los medios estos que son faranduleros les gusta mucho escribir la palabra L-Gante y decir cualquier cosa. Total, la gente dice ‘¿a ver qué dicen de L-Gante ahora?’ Si vos sos piola no les creas porque son unos muertos de hambre que no saben ya que hacer”, cerró Elián Valenzuela.