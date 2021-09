L-gante enfrentó las críticas y las acusaciones de que hace apología de la marihuana: "Yo hablo de lo que vivo"

Desde que pudo representar al país en México, el nombre de L-Gante ha tomado estado público, apoyado también por una mención en un discurso político, aunque con ello llegaron también ciertas críticas y cuestionamientos a su música. En Los Ángeles de la Mañana, Elián Ángel Valenzuela se defendió de las acusaciones de apología de la marihuana alegando que todo lo que canta son experiencias de vida.

Frente a la notera de LAM, L-Gante explicó que la netbook que le permitió editar el video con el que alcanzó la fama en las redes sociales la intercambió por un celular, y que eso debería “servir para corregir a quién entregarle la computadora” porque el usuario original no le encontró utilidad. “No me siento mal porque, podemos decir, que me crié en un ambiente en el que muchos chorean. Pero es como que me quieren opacar, o algo así, porque yo siempre trabajé”, dijo el cantante, defendiéndose de las acusaciones de que podría haber sustraído el aparato.

“Me sorprendió (…) y valoro que la vicepresidenta me haya nombrado en ese discurso porque yo veo que mucha gente, al no comprenderme o no informarse bien, me puede ver como un pibe que hace cualquier cosa. Muchos dicen que yo hago apología de la droga, de la delincuencia y todo eso”, señaló L-Gante. “Pueden decir lo que quieran, pero yo canto lo que viví en mi ambiente y sé que me corregí. Yo hablo de lo que vivo, y después yo sé cuál es el buen camino. Mi mamá me educó bien y eso está perfecto”, concluyó.