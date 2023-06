L-Gante se descompensó y pidieron una ambulancia en la DDI de Quilmes

Este martes, una ambulancia del SAME llegó a la DDI de Quilmes donde se encuentra detenido L-Gante desde hace una semana luego de que su abogado, Alejandro Cipolla se diera cuenta de que su defendido estaba con fiebre y muy desmejorado.

En Está pasando, Cipolla contó que L-Gante estaba esperando la ambulancia debido a que se encontraba “volando de fiebre y pálido”. “No pude mantener una entrevista con él porque no puede hablar y se va perdiendo la conversación”, explicó.

A la hora de explicar las causas del mal estado de salud del joven de General Rodríguez, Cipolla explicó que “es una sumatoria de todo”. “Primero el frío que hace y acá estamos hablando de que no es un hotel, es terrible el frío que hace y encima cuando me estaba entrevistando con él me tenía que mover por el frío que hace”, señaló.

Más sobre este tema Pablo Lescano pidió la libertad de L-Gante con una singular frase: "Manga de sogueros envidiosos" Aseguran que el entorno de L-Gante amenazó al denunciante: "Buchón, te vamos a matar"

ALEJANDRO CIPOLLA HIZO ATENDER A L-GANTE POR MÉDICOS EN LA CELDA DE SU DETENCIÓN

Sin embargo, el abogado señaló otras causas que podrían haber comprometido la salud del cantante. “También es el estrés y todo lo que está sucediendo, el impedimento de poder ver a su hija, a su familia”, dijo Alejandro, que contó que Elián Valenzuela podría ser “trasladado al hospital de Quilmes”, si así lo determinan los médicos.

“Se había desmayado una vez y puede pasar a mayores”, recapituló el abogado. “Cuando lo vi me di cuenta de que estaba mal, y les pregunté a todos los que estaban ahí si era normal que estuviera así y nadie me supo responder, así que salí de ahí y pedí un termómetro”, recordó.

Cipolla señaló que L-Gante “hablaba bien pero muy cansado y me dijo que se había dormido muy temprano, que había caído y no se podía parar. Me dijo que era porque no estaba haciendo ejercicio, pero ahí actué yo”, explicó, y dijo que Elián “le pregunta todo el tiempo por su libertad” y le ”dice que quiere encontrarse con su hija”.