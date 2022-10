L-Gante contó cómo fue una de sus citas con Wanda Nara: "Fuimos a un carrito en la Costanera, ella comió chori"

Horas antes de que Wanda Nara aterrizara en Turquía para reencontrarse con su familia, L-Gante habló a corazón abierto sobre su supuesto romance.

El cantante de cumbia 420, que habría comenzado una relación con la ex de Mauro Icardi, reveló cómo fueron sus primeras citas.

Divertido, contó que ella lo llevó a comer a Gardiner, uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires.

En cambio, él le propuso comerse un "chori" en la Costanera.

En diálogo con A la tarde, L-Gante rememoró sus citas con Wanda.

"Ella me sacó a comer a Gardiner. Pero cuando tuve que invitarla yo, se me hizo tarde y nos fuimos a un carrito que está en la Costanera. Yo me comí un lomito y ella un chori", afirmó, buena onda.

Además, contó que cuando están juntos no mira a otras mujeres porque ella sería celosa.

"Es brava Wanda", sentenció.