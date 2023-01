Kun Agüero se olvidó a su hijo en Qatar y casi se vuelve solo a Argentina: "Estaba muy cebado"

Kun Agüero, a pesar de haberse retirado del fútbol profesional por un problema de salud, viajó con su hijo Benjamín a Doha para apoyar de cerca a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

A semanas del triunfo de Argentina, el exftubolista reveló que en el frenesí de los festejos se olvidó de su hijo. Y que estaba tan "cebado" que casi se toma el avión con sus excompañeros, ¡y sin el adolescente!

Entre risas, reveló que en medio de la celebración, con sus cosas listas para volverse a su país con los futbolistas, se acordó que Benjamín lo estaba esperando en el hotel para partir juntos.

CÓMO FUE QUE KUN AGUERO SE OLVIDÓ A SU HIJO EN QATAR

"Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presenté el pasaporte, todo’. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”, contó.

“Que lindo pedalín tenía. Tomé bastante, estaba sin comer y te pega el doble. Si me pasa algo, que me pase en Qatar. Leo se enojó y me dijo que parara”, cerró, divertido, en una transmisión en vivo.