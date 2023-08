El Kun Agüero anunció su separación de Sofía Calzetti y sorprendió con una selfie: "Más solo que nunca"

El Kun Agüero anunció a través de sus redes sociales que se separó de Sofía Calzetti y sorprendió con una selfie que compartió durante la tarde de este sábado.

“Te me casas”, le dijeron al exfutbolista por Twitter, quien no dudó en responder y dejar en claro que está soltero: “Jeee no, estoy más solo que nunca así que por ahora nada”.

Después de que se viralizara esta información, el deportista publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo puede ver sonriente.

Más sobre este tema La reacción de Dalma Maradona tras la conmovedora publicación que Kun Agüero le dedicó a su hijo, Benjamín: "Me pareció muy tierno"

EL VIDEO DE SOFÍA CALZETTI, SEPARADA DEL KUN AGÜERO

Sofía Calzetti publicó desde las historias de su cuenta oficial de Instagram un video en medio de la separación del Kun Agüero.

Más sobre este tema "Lo dijo muy brutamente": la respuesta del Kun Agüero cuando Morena Beltrán le preguntó si volvería a ser padre

En el mismo, se la puede ver a ella junto a una amiga, de fondo un sonido que dice ‘¿cuándo volvés?’, la amiga respondió con ironía ‘nunca’ y ella cerró la grabación con risas.