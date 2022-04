Tercera eliminada de El Hotel de los Famosos, ahora Kate Rodríguez reavivó una polémica vintage con Lourdes Sánchez, a cuento de la mala onda que tenían cuando compartían el staff de bailarinas de ShowMatch.

"Obvio que las bailarinas me detestaban. Me odiaban porque querían quedar bien con una persona, la novia no reconocida en ese momento de Pablo Prada, hoy la benemérita mujer del Chato, Lourdes Sánchez", disparó Kate, a casi una década de iniciado el conflicto.

Y desde el estudio de Socios del Espectáculo, Kate enfatizó: "Las bailarinas querían quedar bien con ella y me odiaban por eso. Nada más".

Cuando Rodrigo Lussich le preguntó si hoy tenía "una amistad férrea" con Lourdes Sánchez, Kate Rodríguez sentenció: "Yo no tengo con nadie amistad aquí".

EL PASO KATE RODRÍGUEZ POR SHOWMATCH

Integrante del jurado del bailando en varias temporadas, Graciela Alfano bancó a Kate Rodríguez, y en ese momento Mariana Brey la elogió.

"Era la única bailarina que se destacaba y que estaba todas las tardes en Este es el Show porque tenía conflictos con las bailarinas", afirmó la expanelista EEES.

Y cuando Graciela Alfano destacó que "siempre se le hace bullying a la linda o a la que baila mejor", Brey sentenció: "Era la elegida de Marcelo Tinelli".

Uno de los primeros enfrentamientos mediáticos que tuvo Kate Rodríguez fue en el Bailando 2014 con Mimi Alvarado, la pareja de El Tirri, quien como dominicana descartó que la panameña sea representante de las caribeñas.