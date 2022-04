Desde el momento en que pisaron El hotel de los famosos, Kate Rodríguez y Martín Salwe se convirtieron en archienemigos, y pese a que la última semana jugaron en el mismo equipo, la panameña se fue del certamen llena de BRONCA hacia el locutor.

En una entrevista con Momento D, Kate se definió “afuera, contenta, contenida” y aseguró que “me divertí muchísimo y fui yo”. “Jugué desde el minuto uno y a ellos no les gusta la gente así”, agregó.

A la hora de opinar si Leo García hacía bien en definir a Salwe como homofóbico, la bailarina no dudó en colocarse del lado del cantante. “No lo digo, lo sostengo: es un fóbico. A nosotros nos graban las veinticuatro horas y sale al aire una hora y media”, comenzó a explicar.

Más sobre este tema Revelan los conflictos que Kate Rodríguez tenía en Morfi: "Le tuvieron que decir que no era conductora"

KATE RODRÍGUEZ Y SU PELEA CON MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“En ese montón de horas, pasan cosas. Obviamente la productora decide no fomentar ese tipo de cosas y no las pone. Pero que pasaron cosas, pasaron cosas”, afirmó la bailarina.

“Que la gente defienda a este tipo de personaje, que margina, y hostiga y persigue a las personas más débiles… La verdad es que yo me corro. No te digo las cosas como un personaje, pero ví cosas que… ¡censurado, censurado! ¡No, no, no!”, exclamó Kate.

“Ahora van a ver que a la gente se le está saliendo el personaje porque no puedes sostener que sos re buena gente. No puede sostenerlo, y se va a manifestar. ¡Ya lo van a ver! Cuando tú eres cabrón, eres cabrón”, cerró Kate Rodríguez, fulminante con Martín Salwe.