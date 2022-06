Kate Rodríguez le envió un mensaje sin filtros a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo de Paul: "Te estás equivocando fuerte"

Invitada a Mañanísima, Kate Rodríguez opinó de todos los temas que debatieron en el programa de Carmen Barbieri y sorprendió con el fuerte mensaje sin filtros que le envió a Tini Stoessel, desaprobando su romance con Rodrigo de Paul.

En primera instancia, la exparticiante de El Hotel de los Famosos se dirigió con énfasis al padre de la cantante, Alejandro Stoessel: "Don Alejandro, su hija lo adora, agarre a su hija, métala en un cuarto y dígale que por ahí no es", dijo Kate. Y advirtió: "Acuérdense, el año que viene hablamos del quilombo este. Tini, salí de ahí".

Más sobre este tema Kate Rodríguez habla por primera vez de su novio: era su mejor amigo, es viudo y tiene dos hijos

Tomando como referencia que el futbolista es padre de dos hijos pequeños y que está en pleno divorcio de Camila Homs, tras 11 años de relación, Rodríguez continuó: "Él está separándose de su esposa... Lo que empieza mal, termina mal. Nunca se olviden de eso".

"Tini, yo sé que no me conocés, pero te estás equivocando muy fuerte. Salí de ahí. Te vas a desenamorar en breve. ¡Convivencia, no!". G-plus

Con información en su poder, y un tono más diplomático, Estefi Berardi contó: "Él ahora está en Argentina. Lo primero que hizo es ir a Avellaneda, donde nació. Estuvo con sus papás en una confitería muy famosa. Y se reunió con sus hijos”.

"Rodrigo va a acompañar a Tini en sus shows, de Santa Fe y Mendoza. Y están buscando un departamento para ir a vivir juntos", señaló la panelista.

"Acuérdense, el año que viene hablamos del quilombo este. Tini, salí de ahí... Lo que empieza mal, termina mal". G-plus

EL ENFÁTICO MENSAJE DE KATE A TINI A CÁMARA

Al enterarse que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían por apostar a la convivencia, Kate Rodríguez miró a cámara y expresó: "Tini, Tini, Tini. Yo sé que no me conocés, pero te estás equivocando muy fuerte. Salí de ahí. Te vas a desenamorar en breve. ¡Convivencia, no!".

Más sobre este tema Tini Stoessel le firmó los apuntes a una fan y se desesperó cuando la artista se los llevó: "Rindo mañana"

"Don Alejandro, haga algo. ¿Cómo nadie hace nada y le celebran todo?", concluyó la figura panameña, sin filtros.