Karina La Princesita dejó de lado su carácter sumiso y retraído ante la prensa. Ahora, la cantante de cumbia no sólo se animó a hacer el Súper Bailando 2019, sino que en sus notas televisivas no dudó en arremeter contras aquellos periodistas y conductores que la incomodaron con sus palabras.

En nota con Los Ángeles de la Mañana, Karina aprovechó el móvil para pasarle factura a Denise Dumas, conductora de Hay que ver que cuestionó el lugar que le dieron en la tapa de Gente, cuando se hizo la portada del Bailando.

"Yo le pregunté a Flavio (Mendoza) si él pidió que yo esté en la tapa al lado de él y me dijo que no pidió nada. Si a mí me pusieron ahí, ¿por qué no puedo estar ahí? ¿Cuál es el problema? Denise Dumas dijo: 'Claramente, la que sobraba era Karina'. ¡Y yo no sobro! Se lo quiero decir”, dijo la cantante, obteniendo una rápida respuesta en el programa que comanda Denise en elnueve.

"Yo no me peleé con nadie. Se pelearon conmigo. Yo no dije nada... Para mí, entendió mal. ¿Cómo voy a decir que ella sobraba en la tapa de Gente si es una foto de los participantes del Bailando y ella baila? Lo único que dije es que ella estaba al lado de Flavio porque él lo había pedido... Pero ella dice que lo que dije lo vio perfectamente. Y yo no lo dije”, argumentó Dumas, desmintiendo a La Princesita.

Al tanto de su descargo, la cantante no se quedó callada y le salió al cruce en Twitter, adjuntando un video del 16 abril, día en el que Denise dijo que ella “sobraba” en la tapa principal de la revista.

"Hola @HayQueVerOK. Yo jamás me enojé con @ladumas1. Lo conté riendo y para mí también fue una pavada. Pero ya que negaron mis dichos y dicen que jamás dijeron que 'yo sobraba', les mando este video así les refresca la memoria", escribió Karina, documentando sus palabras con pruebas.

Antes de concluir el tema, agregó con picardía: "Yo no afirmé que Flavio pidió que me pongan ahí. Afirmé que Flavio no pidió que me pongan ahí. Y fui muy clara con e‍so. Les mando un beso porque no tengo nada contra ustedes. ¡Qué exagerados! @HayQueVerOK y ya que @barbiesimons pidió ir al archivo, le hice caso y fui".

Hola @HayQueVerOK yo jamas me enojé con @ladumas1 Lo conté riendo y para mi tmb fue una pavada. Pero ya que negaron mis dichos y dicen que jamás dijeron que “yo sobraba”, les mando este video así les refresca la memoria. pic.twitter.com/VQSFALGmYm — Karina ♡ (@kari_prince) 7 de mayo de 2019