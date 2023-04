Karina La Princesita reveló sin filtro a quién se chaparía de sus exparejas: ¿Kun Agüero o El Polaco?

Karina La Princesita asistió a Noche al Dente, programa que conduce Fernando Dente, y sorprendió al hablar de sus exparejas. Sí, El Polaco, con quien tiene una hija, y Kun Agüero.

El conductor le preguntó a cuál de los dos se chaparía, si tendría que besarse sí o sí con una expareja. Aunque Karina, al principio, intentó esquivar la pregunta, finalmente, respondió a cuál de los dos le daría un beso.

"Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar. Así que me chaparía al Kun". G-plus

"Ay, tengo muchos nervios. Con ninguno me quedó un chape guardado y no tengo ganas de chaparme a ninguno... Pero bueno, sabés qué, lo voy a decir. Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar. Así que me chaparía al Kun", sentenció, sin filtro, sobre su ex, con quien no se separó en buenos términos.

KARINA LA PRINCESITA REVELÓ QUE EN SU ADOLESCENCIA ESTABA ENAMORADA DE UNO DE LOS ACTORES DE LOS SIMULADORES

Sin embargo, Karina cedió en esa afirmación y confesó que Ashton Kutchner logró quebrar esa sentencia. “Lo amo”, dijo, y confesó: “Ese fue el segundo que me gustó en la vida. Cuando era chiquita me gustaba uno de Los Simuladores”.

“Ya era grande. Me gusta la gente grande”, reveló Karina, mientras la producción trataba de averiguar quién era. “Hacía del papá de cosa (sic) en Rebelde Way”, lanzó, y el dato sirvió para que Dente acertara: “¡Martín Seefled!”, dijo.

“Y después me gustó Nick Carter. Pero lloraba por Nick Carter. Fue el primer amor platónico de mi vida, lo amaba. Tenía la vincha, el póster… Lo fui a ver a La movida del verano”, recordó La Princesita sobre su época de fan.