Karina La Princesita, indignada con Ángel de Brito por señalarle que "tocó su techo": "No está bueno decírselo a nadie"

La semana pasada, Karina la Princesita regresó a la pista de La Academia de ShowMatch para bailar “una que sepamos todos”, y obtuvo una devolución no muy favorable del jurado, en especial de Ángel de Brito, que le señaló que “habría tocado su techo”. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), la cantante señaló que el comentario del periodista “no está bueno” porque puede inducir a la baja autoestima.

“Cuando salí de ahí, que uno se calienta, yo raramente no me enojé y me fui tratando de ser positiva. A veces uno, con su falta de actitud o de seguridad puede ponerse límites que, si no los vencés, no crecés”, reconoció Karina, sobre la devolución de De Brito. “La verdad es que no siento que sea mi caso y traté de tomármelo bien para no hacer un quilombo porque la frase ‘llegaste a tu techo’ es fuerte y no está bueno decírselo a nadie”, señaló la cantante.

“Por ahí, tengo mucha seguridad en mi carrera y no me afecta, pero si agarrás a alguno debilucho y no está bueno. Trato de creer que fue con otra intención y no lo terminó de decir bien”, dijo Karina La Princesita sobre el comentario de De Brito, y remató la nota a pura ironía con un “desperfecto técnico de su departamento. “No tengo techo, pero es real, chicos. ¿Quieren ver? Aprovecho para denunciar al plomero que desde julio no viene arreglármelo, así que aprovecho para darle la razón a Ángel porque no tengo techo”, dijo la cantante, exhibiendo al mismo tiempo toda la cañería que quedó a la vista tras la reparación.