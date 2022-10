Karina La Princesita le ganó a Wanda Nara y descubrió a Martín Campi en ¿Quién es la máscara?

Se acerca el final de ¿Quién es la máscara? y solo quedan tres famosos por descubrir debajo de sus trajes ya que este lunes se supo quién estaba dentro de la mulita Pampa: nada menos que Martín Mariano Campilongo, más conocido como Campi.

El humorista, que con su enorme versatilidad logró pasar todos los filtros a lo largo de 21 entregas, interpretó Fue amor de Fito Páez y luego quedó a disposición de los “investigadores” que lo comenzaron a arriesgar posibilidades.

Mientras que Lizi Tagliani aseguraba que debajo de la máscara de Pampa estaba Peto Menahem, Moldavsky hizo lo propio con José María Listorti y Wanda Nara dijo que, para ella, era Patricio Giménez, el hermano de Susana.

KARINA LA PRINCESITA LE GANÓ A WANDA NARA Y ADIVINÓ QUIÉN ERA CAMPI EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

“Necesito que sea Patricio Giménez”, se esperanzó Wanda cuando le preguntaron quién era Pampa, y cuando Natalia Oreiro le preguntó por qué “necesitaba” que sea así, ella respondió que era porque estaba “cabeza a cabeza” con Karina, a quien solo le lleva un punto de ventaja, 12 a 11.

“Para mí es Martín Mariano Campilongo”, aseguró a su vez Karina, que pocos minutos después vio cómo su pronóstico se hacía realidad. “¡Vengan acá a despedirme!”, les pidió el humorista a los “investigadores”.

“¿Sabés lo que me divertía? Que yo conozco a todos acá hace 30 años. Estaba dentro del disfraz y les pegaba a los camarógrafos y a los sonidistas y ellos se daban cuenta de que los conocía, pero no me sacaban”, recordó Campi, muy divertido.

“En Instagram me escribían ‘vos sos la mulita’, y yo les ponía ‘like’ a todos menos a esos”, agregó Campi, que mostró cómo “dormía unas siestas” dentro del disfraz.