Karina la Princesita fue implacable con Oscar Mediavilla: "Se destaca por descalificar al resto"

Las diferencias entre Karina la Princesita y Oscar Mediavilla en el jurado del Cantando terminaron de visibilizarse con fuerza esta semana, con un cruce cara a cara verdaderamente explosivo, en el que la cantante sintió que su colega fue poco empático con ella, luego de su cruce con la coach Natalia Cociuffo, del equipo de Ariel Puchetta e Ivanna Rossi.

Karina discutió fuerte con la coach y le puso un 1 a la pareja del certamen, justificando que evaluaba a la totalidad del equipo. Acto seguido, Oscar le puso un 10 a la pareja para "nivelar" la nota de La Princesita, dando paso a un momento de suma tensión.

"Él no creo que me contrate porque siempre se encarga de demostrar que es un crack y que los demás no somos nada. Es una persona que se destaca por descalificar al resto". G-plus

Apagadas las cámaras de Laflia, en la puerta de la productora el notero de Implacables, Diego Bouvet, encontró a la artista, le preguntó por el marido de Patricia Sosa ¡y fue lapidaria!

"Con Mediavilla, ¿qué pasa?", le consultó el cronista de El Nueve. Y la cantante respondió: "De mi parte, absolutamente nada. Lo respeto, Me da igual, también".

Percibiendo su enojo, el notero fue por más: "¿Trabajarías con él como productor? ¿Él te contrataría a vos?". Fue ante esa pregunta que Karina la Princesita fue implacable con su compañero de jurado: "Él no creo que me contrate porque siempre se encarga de demostrar que es un crack y que los demás no somos nada. Es una persona que se destaca por descalificar al resto".

Sorprendido con la fuerte declaración, Bouvet acotó: "¿Estás siendo irónica?". Y Karina sostuvo su duro pensamiento sobre Oscar Mediavilla: "No, es lo que pienso. Yo laburaría con todos porque soy una profesional... No hay que descalificar a nadie".