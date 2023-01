Karina La Princesita, a corazón abierto: "Vengo de una depresión desde hace mucho"

El estigma que rodea a la salud mental sigue siendo un tabú, sobre todo entre los famosos y figuras públicas. Karina La Princesita habló por primera vez de la depresión que sufre desde hace tiempo. Un testimonio valiente contra los prejuicios y la desinformación que existe.

“Muchas veces estoy mal y no tiene que ver con las parejas. Hay mucha gente que como yo de repente está muy bien y de repente siento algo horrible y no sé por qué. Lo importante es ocuparse y me parece que todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”, se sinceró en el ciclo de Ángel de Brito.

“La salud mental es como la salud física”, expresó la cantante, el dia que celebraba su cumpleaños en Puerto Madero. “Hoy está todo perfecto porque me estoy ocupando del tema, me estoy empezando a sentir mejor”, aseguró, sobre su estado de salud.

"Yo, claramente, vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado". G-plus

KARINA LA PRINCESITA HABLÓ DE LA DEPRESIÓN Y CÓMO AFECTA SU DÍA A DÍA

“Los mensajes boludos de ‘tenés una hija, tenés un trabajo y sos reexitosa’ no tienen nada que ver. Es otra cosa”, puntualizó la artista, sobre algunas de las frases contraproducentes que se dicen en este tipo de casos.

Karina contó que hoy está acompañada por un psicólogo y un psiquiatra en un proceso de sanación. “Es como la salud física. Si vos tenés algo y no lo controlás eso se torna algo más grave. La salud mental es lo mismo. Hay que ocuparse porque sino te ocupás te puede llevar a una gran depresión”, señaló.

“Yo, claramente, vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado”, se sinceró. “Sos muy profesional y de repente estás muy mal, pero estás llena de shows y de actividades laborales. Está todo bien, pero cuando bajás tenés los mismos problemas”, contó, a corazón abierto.

“En su momento no me ocupé y eso hizo que todo se vuelva más oscuro, más negro y ahora dije ‘no quiero estar más así”, contó, sobre sus sensaciones.