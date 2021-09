Karina Mazzocco miró fijamente a cámara y enfrentó a Cinthia Fernández por Flor de la Ve: "Qué fea actitud"

Karina Mazzocco enfrentó sin dudar a Cinthia Fernández por hablar del difícil pasado de Flor de la Ve en el que fue víctima de la discriminación. En A la Tarde, la conductora criticó fuertemente la actitud que la panelista tuvo en televisión y defendió a su compañera.

“Que fea actitud Cinthia Fernández, primero por lo que estás diciendo de nuestra compañera y segundo o te cuentan mal el programa o no lo estas viendo porque acá hay muchos que hasta ahora te bancábamos”, manifestó sin filtros en la emisión de América.

"Que fea actitud Cinthia Fernández, primero por lo que estas diciendo de nuestra compañera. Acá hay muchos que hasta ahora te bancábamos". G-plus

Por su parte, la panelista le respondió a Cinthia con dureza y explicó por qué celebra que no haya ganado en las PASO. “Lo que creo que no tiene es autocrítica; cuando terminé de ver el video del Congreso, me di cuenta que no tiene nada que ofrecer y después de esta elección demostró eso”, opinó.

Más sobre este tema Cinthia Fernández le respondió con todo a Flor de la Ve por criticar su cierre de campaña: "Se me ríe el 'único' recurso que tengo para ofrecer"

Finalmente, Flor de la Ve se dirigió directo a la panelista de LAM: “No puede debatir, no puede hablar, lo único que pudo hacer es sostener el desnudarse, cosificarse. Poca de las cosas que celebro de esta elección es que hayas quedado afuera porque no tenés nada para dar”.