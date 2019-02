El cambio de época y la evolución cultural llevó a que muchas mujeres argentinas se empoderen y alcen la bandera feminista con el objetivo de luchar por sus derechos.

Karina Mazzocco (49) visitó Cortá por Lozano y al ser consultado por el tema y la educación que le quiere dar a su hijo, Malek (12), fruto de su amor con Omar El Bacha, la conductora fue contundente en su respuesta.

"Yo quiero y siento que tengo que educar a un niño menos machito y más sensible, y también tenemos que educar niñas menos princesas y mujeres más fuertes". G-plus

"El feminismo y el machismo son cosas diferentes. El machismo es la cultura machista, la cultura de la cual yo soy hija y vos también. Y el feminismo es las mujeres que luchan por sus derechos. En los dos años que hice Pura vida, cada día, en la TV Pública, trabajé con una periodista especializada en género y aprendí estas diferencias. Y me descubrí feminista, pero soy una feminista flexible. Me encanta que me digan piropos por la calle, cuando es algo lindo. Pero también está la nueva generación que no lo acepta", comentó Karina.

Más sobre este tema Karina Mazzocco contó la divertida reacción de su hijo cuando la vio actuar por primera vez: "Mamá está con otros hombres"

Luego habló de la responsabilidad que tiene como mamá al momento de criar y educar a un adolescente: "Yo quiero y siento que tengo que educar a un niño menos machito y más sensible, y también tenemos que educar niñas menos princesas y mujeres más fuertes. Por eso, estas nuevas generaciones vienen recargadas y están chipeadas de otra manera, y a mí me encanta. Cuando me junto con mis sobrinos aprendo tanto de ellos".