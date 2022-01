Karina Mazzocco, dura con Matías Defederico y Cinthia Fernández: "Si no hablan, van a arruinarles la vida a sus hijas"

El conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico recrudeció este fin de semana cuando la bailarina lo acusó de incomunicarla con sus hijas y de intentar llevarlas en automóvil alcoholizado en medio de los festejos por Año Nuevo.

“¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar esta situación y tener una vida feliz, vos, tu ex y las chicas?” G-plus

Desde ese día, se produjeron interminables intercambios entre ambos en las redes sociales y en la televisión ya que la ex “angelita” devino panelista de Nosotros a la mañana, desde donde redobló su apuesta.

En A la tarde, Karina Mazzocco intentó poner paños fríos a la discusión entre los ex mientras dialogaba con en un móvil con Defederico. “¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar esta situación y tener una vida feliz, vos, tu ex y las chicas?”, le preguntó.

EL CONSEJO DE KARINA MAZZOCCO A MATÍAS DEFEDERICO EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON CINTHIA FERNÁNDEZ

“Yo traté de ser lo más pacífico posible todo este tiempo. Aguanté un montón de cosas. Traté de obviarlas para respetar a la mamá de mis hijas, pero llega un momento en el que todo explota”, dijo Matías, tratando de justificar los furiosos posteos en sus redes sociales contra su ex.

"Tienen que encontrar la manera con Cinthia de arreglar esto porque si no, van a ser un par de infelices y, lo peor de todo, van a arruinarles la vida a las chicas" G-plus

“El tema es que en el medio están las chicas. Tienen que encontrar la manera con Cinthia de arreglar esto porque si no, van a ser un par de infelices y, lo peor de todo, van a arruinarles la vida a las chicas. ¡De verdad!”, le aconsejó Karina.

“Está buena esta nota que estamos haciendo porque lo que vos vivís con Cinthia y lo que Cinthia vive con vos, y lo que esas chicas viven con ustedes es recontra común. Esto le pasa a mucha gente”, agregó la conductora.

“Sin duda, Kari. A mí me pasó, ahora que saqué todo esto, la cantidad de hombres que viven todo esto y los mensajes que me han llegado de apoyo. Me dicen ‘yo estoy pasando lo mismo hace años’. Hay hombres que hace más de dos años que no ven a sus hijos”, llegó a decir Matías Defederico antes de que Luis Ventura intervenga al grito de “¡Hacete de paciencia y hablá, Matías! ¡Escuchá a este bol…!”.