Karina Jelinek y Flor Parise, juntas otra vez tras el escándalo: la foto que prueba la reconciliación

QUÉ DIJO FLOR PARISE SOBRE LA RUPTURA CON KARINA JELINEK

Estefi Berardi y Pampito contaron en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) que el motivo de la ruptura sería porque ambas son muy celosas. Incluso, el periodista relató que Flor habría agarrado de los pelos a una amiga de Karina por celos.

Flor Parise se contactó con Pampito y aclaró los tantos: "Flor me llamó, re buena onda. No estaba enojada. Pero me llamó para contarme su versión. Y me dijo 'eso no pasó nunca. No soy celosa. Nunca agarré de los pelos a nadie'", expuso el panelista.