Karina Jelinek explicó por qué canceló su boda: "No acepté porque no me convenció y no quiero equivocarme"

En 2011, de la mano de Leonardo Fariña, se animó a decir "sí, quiero". Sin embargo, el matrimonio fue tan intenso como fugaz. Tras su fallida boda, Karina Jelinek contó en diálogo con la revista Paparazzi que estuvo muy cerca de volver a unirse formalmente con un hombre pero, finalmente, desistió.

"Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar. Por eso, demoré mi respuesta”, develó la modelo y aclaró que, ni bien se lo propusieron, se tomó su tiempo para ver cómo se sentía al respecto.

“No me casé. Al final, no acepté... No me convenció y, esta vez, no quiero equivocarme. Sigo soltera”. G-plus

Finalmente, tras reflexionar sobre la inesperada propuesta, Karina eligió no volver a contraer matrimonio. Sincera, contó por qué dio un paso al costado y aclaró que no está de novia. “No me casé. Al final, no acepté... No me convenció y, esta vez, no quiero equivocarme. Sigo soltera”, confirmó haciendo referencia también a su fallido paso por el altar con Fariña.

¡Aprendió la lección!