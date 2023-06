Karina Jelinek cruzó a Locho Loccisano por negarse a ir a su casa con Majo Martino

Hay cosas que Karina Jelinek no puede resistir y este miércoles la modelo reveló en La jaula de la moda que una de ellas es quedarse con dudas, y por eso encaró y cruzó a Locho Loccisano a raíz de un malentendido en el que estuvo involucrada indirectamente Majo Martino.

El año pasado, Majo se convirtió en anfitriona de Karina en El hotel de los famosos, y luego comenzó un romance con Locho, algo que parece ser incompatible con su amistad con la modelo, de acuerdo a los reproches que ella le hizo al aire en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19).

“Una vez la invité a Majo a una fiesta en mi casa y vos no querías ir… ¡No, a la casa de Karina no!”, le espetó Jelinek a Locho, frente a los conductores del ciclo. “Porque estaba engripado”, intentó excusarlo Mariano Caprarola.

“Me quiero sacar la duda porque la tengo acá, y ahora que te tengo acá… ¿Es verdad que no querías ir a mi casa?”, dijo Karina, pero cuando Loccisano estaba a punto de contestarle, protagonizó un blooper. “¡Ah! ¿Estamos al aire? ¡Gracias por avisarme, producción!”, advirtió.

KARINA JELINEK ENCARÓ EN VIVO A LOCHO LOCCISANO A CAUSA DE MAJO MARTINO

“¿De dónde sacaste que yo no te quiero?”, preguntó Locho, mientras Caprarola le aclaraba que “parece que la mismísima Majo le dijo ‘Kari, Locho con vos mucha onda no tiene’”, lo que generó más rispidez con Jelinek.

“Vos sabés que Majo es amiga mía desde hace muchos años. Compartí viajes y demás, o sea que contra eso no vas a poder competir nunca. Nunca. No hay competencia porque vos sos su novio y yo soy… una de sus mejores amigas”, dijo.

“Yo nunca quise competir con vos”, le dijo Locho, pero Karina reaccionó con todo: “¿Y por qué no la dejaste ir a mi casa un día? Siempre te quise preguntar esto”.

“¡Pero si recién me dijiste que no toque el tema en cámara!”, protestó Horacio Cabak. “¡Pero ahora me cansé! Ahora voy a preguntar u me voy a sacar la duda. No tengo miedo a las cámaras, no le tengo miedo a nada. Mujer empoderada”, cerró Karina.