Karina Gao relató la lucha de su familia: "Mi papá tuvo que mendigar por la hambruna en China"

Luego de que Karina Gao contara que cuando inmigró a Argentina dormía en una cómoda que había encontrado en la calle, contó que su familia también tuvo que luchar para salir adelante en China por la hambruna.

"Mi papá fue alguien que tuvo la vida muy difícil, a los 5 pasó por la gran hambruna de China y fue mendigando en el tren con mi abuela desde el norte, donde era oriunda toda la familia, hacia el sur, donde mandaron a mi abuelo", contó la cocinera junto a una foto de cuando era chiquita.

Y relató la historia de su abuela, la mamá de su papá, que fue muy valiente.

"Sus hijos pasaban hambre. Y mi abuela, entre centavos y centavos, junto dos pasajes, juntó coraje e hizo algo que pocas mujeres en su época se animaba hacer: se fue al sur sola, con dos hijos y a escondidas...".

"En el tren, que fueron 5 días, no tenían comida y pellizcaba a mi papá de 5 años para que llorara y otros pasajeros le dieran algo por compasión. Nadie tenia de sobra como para compartir. El tercer día, el cocinero del tren le dio una bolsa de pan dura, le dijo que con eso alcanzaba que llegaran al Sur", sumó.

KARINA GAO CONTÓ QUÉ DECISIÓN TOMÓ SU PAPÁ DE GRANDE

"Quizás fue por su mamá, a quién él tuvo que dejar sus estudios para cuidarla, y es el hijo que más tiempo estuvo con ella, que se forjó esa personalidad tan emprendedora, que en una China aun muy conservadora se lo guardó para él. Pero cuando se fue a Australia, se abrió una puerta que no tuvo manera de cerrar", contó Karina sobre su papá.

Y se despidió remarcando que por su madre, finalmente, se quedaron todos juntos y su papá no viajó solo en búsqueda de una vida mejor.

"Yo tuve la suerte que mi mamá no quería dejarme allí, ella siempre me dijo: 'hijos que se dejan a otros, hijos que dejan de ser tuyos'. Así que en un momento se decidió: no se va nadie o nos vamos todos", cerró.