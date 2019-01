Karina y un fuerte relato del delicado episodio que vivió con su hermano: "Subí el video por miedo"

Karina La Princesita vivió un fuerte episodio con su hermano tras recibir el Año Nuevo en familia en Carlos Paz, donde ella protagoniza Siddharta.

Luego de recibir el 2019 junto al resto del elenco y Flavio Mendoza en el country donde está hospedado el coreógrafo, la cantante publicó a través de Instagram Stories un video de su hermano Ezequiel gritando y aseguró “para que todos vean que esto es violencia de género”.

Luego de borrar la grabación de la red social y con la noticia en todos los medios, Karina decidió romper el silencio y brindó un móvil a Intrusos desde Córdoba en el que contó detalles de la delicada situación que vivió.

“Es un tema delicado porque es alguien por el que siento mucho amor y cariño, más allá de lo que pasó. Entiendo que subí la historia a Instagram por miedo. Primero, llamé a la policía y como mucha bola no me dieron, le dije ‘basta, porque voy a subir el video’ y como eso no alcanzó subí el video por miedo. Después, obviamente sentí culpa… porque siempre la víctima termina sintiendo culpa”, arrancó contando la cantante.

Karina reveló que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos: “Fue un pedido de ayuda y no solo para mí sino también para mi hermano. Porque uno está cansado de que pasen estos episodios, llamar a la policía y que no haya soluciones”.

“Estaba mi hermana, mi hija y mi mamá. La estábamos pasando todos muy mal. Todo esto ya pasó en la ruta, venía manejando y era incontrolable la situación. Llamé a la policía desde la ruta. Fui la que traté de no perder la calma porque tenia a mi hermanita, mi hija y mi mamá llorando. Las nenas estaban con un ataque de nervios porque estaban totalmente asustadas”.

“Cuando llamé al 911 no me preguntaron ni qué me había pasado o si era de vida o muerte. Me pasaron un número para llamar en Córdoba, que ni pude anotar de los nervios. Lo manejé como pude y me salió lo que hice”.

Sobre la personalidad de su hermano, aseguró: “Él es así, como mi papá. Nosotros venimos arrastrando esto hace un montón. Es muy difícil separar el amor que uno siente por un ser querido, pero es un ejemplo. Pretendo ayudarlo, no me quiero sentar acá a destrozar a mi hermano, porque es mi hermano. Si me pongo a pensar desde el cariño que le tengo, me desarmo porque lo amo. Fue una manera de ayudarnos a todos, de que él tome consciencia porque pasa siempre esto”.

“Mi vieja vive llamando a la policía. Estaría bueno que te tomen la denuncia desde el momento en que llamás. Al día siguiente, cuando se enfrió todo, se te parte el alma para ratificar la denuncia y por eso la gente no la hace. Es lo que le pasa a mi mamá. Es muy difícil”.

“Todos los que crecimos con violencia naturalizamos cosas que no quiero dejar que pasen más. Esto de tener que decir ‘manejá tu vocabulario porque están las nenas’. Y así no estén las nenas, no tendría que ser así”.

“Vive con mi mamá y mi hermana. Yo los ayudo mucho, no lo voy a negar. Me hago cargo de mi familia y mis hermanos, pago el alquiler de mi mamá hace muchos años. Pero no alcanza. Mi hermano es víctima porque se crió en una casa donde mayormente todos repiten lo que vivieron. Y hay unos pocos como yo que tratamos de cambiar la historia. Ojalá que alguien nos pueda ayudar, mi hermano necesita ayuda”.

Al ser consultada si su hermano tiene problemas de adicciones, respondió: “No lo vi jamás haciendo nada extraño, no sé qué hace de su vida, tampoco dudo que se drogue. No lo sé. Pero mi papá no tomaba y era así”.

Sobre el motivo que desencadenó el conflicto, detalló: “Lo que me hizo subir el video fue que pasó en mi lugar de trabajo, no en mi casa. Pasé un momento incómodo entre él y un compañero, sentí que le faltó un poco el respeto. Le dije que cierre el or... y que se vaya a Buenos Aires. A partir de ahí empezó todo, fuerte. Subí el video y después lo borré, pero ya la habían visto todos y por ahí está bueno porque sino yo niego como hago siempre”.

“Le decía que lo filmaba para ver si se frenaba. Tuve miedo de que me rompa el celular y no tener nada. Cuando vi que se me vino encima lo subí. Lo borré porque Flavio (Mendoza) me llamó y me dijo que el seguridad me iba a ayudar. El seguridad habló con mi hermano y se lo llevó. No tenía miedo de que me pegue mi hermano, pero el insulto está mal y es violencia igual. Hay que frenarlo de alguna forma. Me siento culpable porque mi hermano me debe estar viendo y diciendo ‘esta hija de p...’. Pero sino pasa esto, no se va a solucionar nunca”.

Por último, aclaró que el joven no rompió nada de su hogar, como habían asegurado en los medios: “Mi hermano no rompió ni un vaso. No hubo ningún daño. La casa está perfecta y de haber algo que esté mal lo voy a pagar. Pero no pasó eso. En ese momento le mandé un mensaje al seguridad de Flavio, que como lo conoce a mi hermano, pudo hablar con él y se lo llevó. Termina con que se lo llevó y al otro día le pagué el pasaje para que se vuelva. Mi mamá volvió porque trabaja. Ese era mi miedo. Mi hermanita estaba asustada por lo que podía pasar en Buenos Aires. No sé si se encontraron pero sé que mi mamá me va a contar si pasa algo. Cuando él vio el video en Intrusos me dijo que exageré, que no fue para tanto”.