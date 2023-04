Justina Bustos reveló por qué aceptó protagonizar ATAV 2: "Me dijeron que iba a ser vedette"

La actriz que interpretará a la nieta de la Polaca, el personaje de China Suárez, habló con Ciudad antes del estreno de este lunes a las 22.15 por eltrece.

El estreno de la segunda temporada de ATAV, este lunes a las 22.15 por eltrece, marcará el regreso de la ficción nacional a la televisión abierta y Justina Bustos (34) es una de las protagonistas.

"Es una alegría", resumió a Ciudad la actriz que en la novela de época de 120 capítulos donde interpreta a Anita Pérez Moretti, la nieta de la Polaca que había personificado China Suárez en Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Más sobre este tema ATAV: qué fue de Albert Baró, el actor español que brilló en la primera temporada

Con su deslumbrante sonrisa, Justina se maravilló de haber compartido la proyección del primer capítulo de la ficción de Polka con el elenco y la prensa en un cine: "Ya lo habíamos visto nosotros, pero esta vez fue con público de afuera y fue muy lindo. Estamos esperando para poder compartirlo con toda la Argentina".

-Cuándo te explicaron que tu personaje iba a tener que mostrar el cuerpo, bailar como vedette, ¿dudaste en aceptar?

-Al contrario, dije que sí por eso. Cuando me contaron que era vedette fue decir "ok, no lo pienso más".

Más sobre este tema ATAV 2: quién es quién en Argentina, tierra de amor y venganza segunda temporada

-Con Andrea Rincón como vedette morocha, y vos rubia, van a especular que son Moria Casán y Susana Giménez…

-Sí, ya me lo dijeron, pero no. A ver, obvio que ambas fueron grandes referentes. Por lo menos para mí. Pero en ningún momento se pensó en eso. De hecho, se habla de Susana Giménez en la tira. Así que Anita no es Susana, sino Anita Pérez Moretti.

-¿Pudiste hablar con la China para preparar el personaje de su nieta Polaca?

-Sí. En su momento le mandé un mensaje de WhatsApp para preguntarle si la podía tener colgada en el cuello (en una foto dentro de un colgante) durante toda la serie y me dijo que sí. Y me dijo que disfrute ATAV, que ella la había pasado súper bien. Me tranquilizó, la verdad.

"China Suárez me dijo que disfrute ATAV 2, que ella la había pasado súper bien. Me tranquilizó, la verdad". G-plus

-¿Tu personaje va a aportar la cuota de comedia a la tira, que también toca tema pesados como los crímenes de la Dictadura Cívico Militar?

-Sí, aporta comedia, frescura. Anita se encarga del mundo del espectáculo. También hay una amistad muy fuerte que es con Antonio (Toni Gelabert), que se están acompañando todo el tiempo. Si Antonio y Anita se enamoran, tienen sus romances, hay una historia de la amistad que es muy linda.

-¿Qué es lo que más te gustó de la novela?

-Que hay muchos amigos míos. Mis mejores amigos están en la tira, entonces fue un regalo. Imagínense trabajar con sus dos mejores amigos. Y ahora tengo más amigos, porque hicimos un grupo muy lindo. Creo que eso se va a traspasar y lo van a poder ver.

"Mis mejores amigos están en la tira, entonces fue un regalo". G-plus

-¿Qué fue lo que más disfrutaste de tu personaje?

-Esto de las plumas, bailar, el conchero, el teatro. Me encanta. Las luces. Todo ese mundo me encanta.

-¿Te animarías a una temporada de teatro de revistas como cabeza de compañía?

-No. Fue solo para esto. Ya lo hice. Me saqué el gusto durante ocho meses que estuvimos haciendo ATAV2.