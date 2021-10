Justina Bustos contó lo mal que la pasó internada por covid en África: “Amenazaba a los médicos para que me atendieran”

Justina Bustos relató la dura experiencia que tuvo que pasar infectada de coronavirus en una isla en África, a la cual fue a filmar una película. En su visita a Los Mammones, la actriz dio detalles de cómo fue pasar 33 días encerrada en un hospital público en malas condiciones y casi sin atención médica.

“Yo salgo de París, con un covid negativo, llego a Mauricio, me hisopan, y al otro día me buscan: positivo. Me sacan de donde estoy, de repente. Lo hace toda una gente toda vestida de blanco y me llevan al hospital público de Mauricio. Que no está en las mejores condiciones, para nada. Ahí dije: ‘Bueno, está bien, me la banco, saldré a los 15 días’”, comenzó.

Luego, en la emisión de América continuó: “La primera noche cae una mujer de la India, Y digo: ‘¿Qué hace esta mujer?’. Yo pensé que no estaba infectada. Y esta mujer, viene, se sienta en una cama y me dice: 'Estamos en las manos de Dios'. En ese momento de soledad, la miré y dije: ‘Bueno, genial compartir esta experiencia con ella’. Parecía muy buena esta mujer, después compartimos 25 días”.

"Me filmé amenazando a los médicos, les decía: ‘Más les vale que todos estén mirando: me voy a tirar de la ventana’. Si no decía eso, no venían a atenderme". G-plus

Justina contó cuánto la afectó estar tantos días encerrada en un cuarto blanco. “A mí me seguía dando positivo, era testeada cada tres días. Yo no tenía síntomas, ya tenía anticuerpos, estaba perfecta, fue tremenda la experiencia. Tenía muchísimo miedo, no nos trataban, directamente. El equipo médico cambiaba cada semana, no había una relación con ellos. Estuve 33 días ahí, mi mente empezó…”, reveló.

Bustos confesó que los profesionales de la salud directamente no las trataban para no tener contacto: “Yo iba y les tocaba la puerta a los médicos, pero no venían. Hasta que uno aparecía y les decía: ‘¿Cómo hago para controlar mi mente? No puedo’. Me ofrecían pastillas para dormir y para estar despierta en el día. Obviamente que yo no las tomaba, pero a lo último, sí”.

Más sobre este tema Justina Bustos se contagió de coronavirus en África y la aislaron: "33 días en el hospital"

Finalmente, la actriz explicó que hizo cosas que nunca imaginó para llamar la atención de los médicos. “Me filmé amenazando a los médicos. Esto no se hace, pero yo les decía: ‘Más les vale que todos estén mirando: me voy a tirar de la ventana’. Si no decía eso, no venían a atenderme”, sentenció.