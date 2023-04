Jurassic Park en concierto en Argentina: única función el 4 de Junio en el Luna Park

Con dirección orquestal de Damián Mahler, uno de los más prestigiosos maestros de nuestro país, llega Jurassic Park en concierto el 4 de junio al estadio Luna Park.

La magia del cine de Steven Spielberg y la inigualable partitura de John Williams vuelven a la vida en el clásico de Universal Pictures, donde grandes y chicos podrán disfrutar el film en pantalla gigante mientras la banda sonora es interpretada en vivo por una orquesta de 75 músicos.

Después de la experiencia de E.T.: The Extraterrestrial: In Concert, donde un Luna Park repleto vibró junto al clásico siendo también proyectado e interpretado en vivo, la vida se abre camino y llega Jurassic Park en concierto.