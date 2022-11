Julio, el padre de Thiago Medina de Gran Hermano, recuperó la libertad: "No soy un hombre violento"

Este martes, el periodista Mauro Szeta viralizó un video en el que Julio Medina, el papá de Thiago de Gran Hermano 2022 se mostraba en libertad tras permanecer quince días detenido a raíz de una denuncia por violencia de género.

Julio había sido denunciado por Camila Ayelén Deniz (28), la medio hermana del participante del reality, quien sufrió golpes por parte de Julio cuando intentó separarlo de sus hermanos en medio de una violenta discusión.

“Hola, soy Julio Medina. Acabo de salir en libertad. El señor Burgos me consiguió la excarcelación y quiero aclarar que quiero estar bien con mi familia. Quiero reunir a mi familia y yo no soy un hombre violento. Quiero que quede bien en claro eso: que no soy un hombre violento”, se lo escucha decir en el video.

Más sobre este tema Estefi Berardi definió indignada al padre de Thiago de Gran Hermano, detenido por violencia contra su hijastra: "Es una bestia humana"

JULIO MEDINA RECUPERÓ LA LIBERTAD TRAS QUINCE DÍAS DETENIDO POR VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA UNA DE LAS HERMANAS DE THIAGO

Según el relato de Camila, Julio entró a su casa el 30 de octubre “en estado ebriedad y comenzó a mantener una discusión” con Brisa Medina (19) en la que intermedió otro hermano, Lautaro Cáceres (16) a quién el hombre habría intentado ahorcar.

Los gritos de los jóvenes despertaron a Camila, que fue en ayuda de ambos, pero resultó agredida a golpes de puño por Julio, por lo que optó por salir de la casa y refugiarse en una vivienda cercana.

La joven se comunicó con la policía, que llegó al lugar y detuvo a Julio Medina, que recién recuperó la libertad este martes. “Salió con una restricción perimetral y no podrá acercarse a las medias hermanas del participante del reality”, señaló Mauro Szeta en su tweet.