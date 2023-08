Julieta Prandi reveló la peor amenaza de su ex Claudio Contardi: "Me dijo que la iba a matar"

En medio de la angustia de Julieta Prandi, que todavía espera la fecha del juicio contra su expareja, Claudio Contardi, la conductora habló a corazón abierto del infierno que vivió antes de haberse podido separar de él.

En diálogo con Poco Correctos, reveló que Contardi la había amenazado con matar a su mejor amiga, quien en ese momento era su mayor apoyo, y que hizo todo lo posible para alejarla tanto de ella como de su familia.

"En ese momento, yo estaba alejada de mi familia. Él no me dejaba ver a mis padres. De hecho, me alejó de mi última mejor amiga porque me dijo que la iba a matar. Entonces, por miedo que le haga algo, me alejé también de ella. Así que estaba bastante sola", rememoró sobre el momento previo a separarse.

JULIETA PRANDI ASEGURÓ QUE SU ÚLTIMO AÑO DE CONVIVENCIA CON CLAUDIO CONTARDI FUE UN INFIERNO

Además, Julieta Prandi describió con crudeza lo doloroso que era convivir con Claudio Contardi.

"La verdad que el último año que convivimos fue un infierno, más allá de los insultos y las degradaciones que tuve que soportar, cuando empecé a ver los ojos de uno de mis hijos con miedo es donde yo dije ‘no puedo temer, no puedo dudar, no puedo seguir perdiendo tiempo, lo tengo que sacar de acá, los tengo que sacar de acá’", sumó Juli, a corazón abierto.

Y se despidió con una desgarradora frase. "Cuando vi un poco de Julieta en ellos", cerró sobre la motivación de irse de su casa con sus hijos.