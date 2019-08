Si la decisión de terminar con una pareja de años siempre es difícil de tomar, más delicado aún lo es cuando llega el momento de comunicárselo a los hijos en común, especialmente cuando son chiquitos, como Mateo y Rocco, los dos niños que Julieta Prandi tuvo con Claudio Contardi.

"El año pasado estuvimos separados con Claudio bajo el mismo techo y hasta que no se tuviera resuelto si él se iba a ir de casa o si yo me iba a ir, no les anticipé nada", le reveló la modelo a revista Pronto.

"En diciembre presenté el divorcio de forma unilateral, avanzamos con eso, en el verano me fui con los nenes de casa y antes de eso lógicamente hablamos con Rocco y Mateo", continuó. Y agregó que para hacerlo pidió asesoramiento profesional: "Fuimos a una psicóloga para que nos oriente qué palabras utilizar más correctamente y que los nenes nos entiendan sin darles información de más".

"Lo hablamos, Mateo lo entendió y Roquito lo comprendió desde otro lugar porque es más chico. Entendieron que seguimos siendo una familia, sólo que su mamá tiene una casa y papá tiene la suya. Es así", cerró Prandi, que hace unos meses dio detalles del divorcio complejo que está transitando con su exmarido, con quien estuvo casada diez años.