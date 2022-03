Julieta Prandi paseó en yate con Emanuel Ortega y le dedicó un mensaje: "Me mostró lo que era el amor de verdad"

Julieta Prandi, que aún sigue enfrentada en la Justicia con el papá de sus hijos, Claudio Contardi, se refugia en su pleno romance con Emanuel Ortega.

En medio del conflicto judicial, la modelo y conductora se muestra muy agradecida por tener a su lado al cantante y su apoyo incondicional.

Tras una tarde navegando juntos, además de haber compartido las tiernas fotos que ilustran su la experiencia al aire libre, Juli describió con ternura lo mucho que cambió su vida desde que conoció a Ema.

EL PROFUNDO MENSAJE DE JULIETA PRANDI A EMANUEL ORTEGA

"Hubo un tiempo en el que no creía ni en mí, pero ese tiempo terminó. Llegó un insolente que me contradijo en todo lo que sabía y conocía, me mostró lo que era el amor de verdad", escribió.

Y agregó: "Con su mirada me calma y me lee. Con su abrazo me reconstruye, es todo un superhéroe y lo amo tanto más por aceptarme y entenderme como nadie. Te amo".

¡Enamorados!