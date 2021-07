Julieta Prandi habló de su relación con Emanuel Ortega a poco de cumplir un año juntos: “Además de ser mi amante, es mi mejor amigo”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega cumplirán un año juntos en agosto, mes en el celebrarán su aniversario. En diálogo con revista Hola, la modelo reveló cómo comenzó su romance, cómo está actualmente y cuáles son los planes a futuro que tienen como pareja.

“Me escribió por Instagram, y a los dos minutos pasamos al teléfono. Estuvimos dos meses hablando y escribiéndonos por WhatsApp, porque él estaba en Miami. Fue mágica esa espera, hasta que nos vimos personalmente cuando llegó a Argentina y no nos separamos más. Celebramos esa fecha de aniversario, aunque en realidad, a los pocos días nos pusimos de novios”, expresó la actriz.

"No sé si llegaremos a la instancia del casamiento, pero elegirnos a diario para mí es más importante. Hoy te digo que no a lo de la maternidad, pero igual no lo planificamos, ni lo estamos evaluando". G-plus

Luego, Prandi destacó qué es lo que más la enamoró del músico: “Yo tenía que escuchar la pregunta para que se convirtiera en mi novio. Los dos somos muy chapados a la antigua. Su hombría y caballerosidad, su voz que me da paz. Es muy bueno escuchando y dando consejos. Además de ser mi amante, es mi mejor amigo y cuando estoy en sus brazos siento que estoy en mi hogar. Me identifico mucho con él".

Finalmente, Juelita hizo referencia a la convivencia, el casamiento y las posibilidades de volver a ser madre con Ortega. “Creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por supuesto, pasamos todo el tiempo que podemos juntos. No sé si llegaremos a la instancia del casamiento, pero elegirnos a diario para mí es más importante. Hoy te digo que no a lo de la maternidad, pero igual no lo planificamos, ni lo estamos evaluando”, dijo.