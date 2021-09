Julieta Prandi comparó a Emanuel Ortega con su exmarido mediante una fuertísima frase: "Ahora estoy con un hombre de verdad"

Muy enamorada de Emanuel Ortega, Julieta Prandi charló junto a él en Intrusos (América) y se refirió a su expareja y papá de sus hijos, Claudio Contardi, con quien aún sigue enfrentada en la Justicia, de manera contundente.

"Ninguna mujer debería pasar por lo que pasó ella. Ojalá que de a poquito vayan desapareciendo este prototipo de hombres que tan mal no dejan parados en el mundo”, opinó él. Entonces, ella remató: "Ahora estoy con un hombre de verdad. Antes, no”.

Acto seguido, Julieta aclaró cuál es su situación judicial con el padre de sus dos hijos tras su polémica separación.

"La situación judicial con mi ex marido está igual. No hay ningún avance. Los abogados están trabajando en lo civil y en lo penal, y tarde o temprano se hará justicia. Supongo que se devolverá todo lo que no le pertenece a las otras personas”, sentenció, tajante.

Julieta y Emanuel: muy enamorados.

Y se despidió aclarando que pese a la delicada situación con su ex hoy por hoy es muy feliz junto a Emanuel.

"Todos los días es así de romántico, por algo lo elijo. La verdad es que estoy muy feliz, encontré al compañero que tanto quería encontrar. Estoy muy bien, muy enamorada y no quiero hablar más porque lo incomodo”, cerró, amorosa.