Julieta Poggio vio el video íntimo de Tomás Holder durante una cena familiar

El video porno de Tomás Holder se viralizó rápido por las redes sociales y Julieta Poggio fue una de las primeras en recibirlo, y la finalista de Gran Hermano 2022 contó cómo fue que le llegaron las imágenes íntimas de su excompañero de reality.

"Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de la cena familiar de mi hermana", detalló la actriz que participa de Fuerza Bruta.

"O sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno, qué sé yo", continuó en una entrevista con Vía País.

Al final, Julieta Poggio desdramatizó el escándalo de Tomás Holder: "Es como que yo al verlo a Holder con la respuesta de aquel día no lo veo tan preocupado, así que... No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte".

LA OPINIÓN EXPERTA DE LOURDES SÁNCHEZ TRAS VER EL VIDEO DE TOMÁS HOLDER

Días atrás, Lourdes Sánchez fue picantísima con Tomás Holder por el video pornográfico que grabó junto a Agustina “La Tana” Fontana.

"Por el video que vi de Holder, creo que va a ser bueno para el reggaetón", aseguró la bailarina experta.