Julieta Poggio y Marcos Ginocchio viajaron a Bariloche y estallaron los rumores de romance: "Siendo muy feliz"

Los rumores de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tomaron más fuerza cuando la joven le puso punto final a sus dos años de amor con su pareja, Lucca Bardelli. Y lejos de que culminaran las especulaciones, los fanáticos de la exparticipantes de Gran Hermano 2022 estallaron al ver sus posteos.

Tanto Julieta como Marcos compartieron diferentes postales desde Bariloche, destino al que ella viajó con su hermana, Camila; mientras que el salteño sólo atinó a subir a sus redes una imagen solo.

“Siendo muy feliz”, escribió Poggio en la fotografía que plasmó en Instagram Stories, dejando en claro lo que siente en este momento de su vida a poco de comenzar su nueva vida de soltera. En cuanto a Ginocchio, también quiso dejar registro de su aventura en el Sur.

¿Qué pasa entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio?

Foto: Capturas de Instagram Stories

Más sobre este tema "¿Marculi es real?": Marcos Ginocchio se enojó cuando le preguntaron por Julieta Poggio en un boliche

YANINA LATORRE ASEGURÓ QUE JULIETA POGGIO Y MARCOS GINOCCHIO TUVIERON UN ENCUENTRO ÍNTIMO

A poco de ponerle punto final a su noviazgo con Lucca Bardelli, los rumores sobre un posible romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio (quienes se conocieron en Gran Hermano 2022) comenzaron a sonar con fuerza. Y en este cierre de semana, Yanina Latorre confirmó esta relación en LAM.

“Julieta cortó con Lucas no el día que lo blanquearon, fue hace más tiempo, pero el exnovio no estaba del todo convencido y creo que ella también encontró otra ida y otro mundo”, comenzó diciendo la angelita en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Más sobre este tema El sincercidio de Julieta Poggio sobre la abstinencia tras separarse de Lucca Bardelli

“Para mí, esto es opinión personal, siempre hubo tensión sexual entre Julieta y Marcos, pero siempre fueron muy respetuosos. Parece que entre ellos no había nada porque él no daba el primer paso y un productor de Telefe, más precisamente de GH, que los quiere mucho a los dos, les dijo ‘¿por qué no van y se encuentran solos?’, y ahí les dio la llave de un departamento en Palermo”, agregó.

"PARECE QUE ENTRE JULIETA Y MARCOS NO HABÍA NADA PORQUE ÉL NO DABA EL PRIMER PASO Y UN PRODUCTOR DE TELEFE, MÁS PRECISAMENTE DE GH, QUE LOS QUIERE MUCHO A LOS DOS, LES DIJO ‘¿POR QUÉ NO VAN Y SE ENCUENTRAN SOLOS?’, Y AHÍ LES DIO LA LLAVE DE UN DEPARTAMENTO EN PALERMO". G-plus

Y cerró, segura de su información y sin importarle que la desmientan: “. Después, no sé si ella o él, les pidió de nuevo la llave porque les gustó el encuentro. ¡Pero mirá lo que son estos dos chicos! Estuvieron 6 meses mirándose y calentándose el uno al otro, ¿sabés lo que fue ese encuentro? Me encanta esta pareja”.