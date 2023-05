Julieta Poggio le hizo una fuerte advertencia a su "hater" número 1: "Te voy a iniciar acciones legales"

En Fuera de Joda, el ciclo de streaming que Julieta Poggio comparte con algunos de sus excompañeros de Gran Hermano 2022, la modelo le advirtió a su "hater" número 1 que le iniciará acciones legales.

"Estoy planeando una venganza contra mi hater número 1, está tan pendiente de mí y es tanto el tiempo que tiene para inventar fake news... La cuenta de Twitter, se llama Bizcochitachan, mi fandom lo odian porque es demasiado la imaginación que maneja para inventar tanto...", expresó, muy enojada.

"No te pases de vivo porque ya sé tu nombre, tu casa, y te voy a iniciar acciones legales. Te pasaste de los límites, te di muchas oportunidades y aprovecho para pedirle que denuncien esta cuenta... Ya empecé con mi venganza, es un fan confundido. Te mando un beso, no digo tu nombre para no quemarte, pero ya sé quien sos". G-plus

JUNTAN FIRMAS PARA QUE JULIETA POGGIO NO PROTAGONICE MARGARITA

"No queremos que Cris Morena ponga de protagonista a Julieta porque va a arruinar la tira, queremos a actores y actrices capacitados", expresa la petición publicada en el sitio Change.org.

Rápidamente, estos detractores juntaron casi 1500 firmas. Y entre los comentarios, la mayoría propone que busquen actores con formación y experiencia, más allá de la popularidad y belleza. ¿Qué dirán ellos?