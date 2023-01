Julieta Poggio se hartó de Agustín en Gran Hermano y se despachó sin filtros: "No me lo banco"

El reingreso de Agustín Guardis a la casa de Gran Hermano 2022 incomodó a muchos de sus compañeros y, con el correr de los días, sacó de quicio a Julieta Poggio.

Luego de analizar la conducta de Frodo, quien se jacta de ser un gran estratega, la modelo se despachó sin filtros contra él, en diálogo con Romina Uhrig, Thiago Medina y Daniela Celis.

"Es terrible, siempre tiene que contradecirte. Él te contradice para sacarte, para ponerte de mal humor, ¡y conmigo lo logra! Me pone del mal humor", le dijo Julieta a Romina en la cocina.

Lejos calmar a Poggio, Uhrig asintió y echó más leña al fuego: "Sí, lo hace a propósito, para que te enojes y quedes en evidencia".

"No hay que ni escucharlo porque toma poder, se cree mejor. No hay que darle más bola. No me lo banco. Me cae bien para la mierda". G-plus

"Sí, aunque sea con una pelotudez. El otro día le dije que no me gustaba la armónica. Y él me dice 'es un instrumento hermoso'. ¡A mí no me gusta! ¡Que se calle! A todos les quiere meter miedo. Se hace el que sabe de las placas. El estratega", recordó la modelo, enojadísima.

EL PEDIDO DE JULIETA POGGIO A DANIELA, THIAGO Y ROMINA EN GRAN HERMANO

Intolerante con Agustín, Julieta continuó su catarsis con Romina, Thiago y Daniela, y les pidió que no se dejen llenar la cabeza por Frodo.

"No hay que ni escucharlo porque toma poder, se cree mejor. No hay que darle más bola. No me lo banco. Me cae bien para la mierda", expuso Poggio.

"¡Me tiene harta! ¡Me tiene cansada! Les hace la cabeza a todos. Yo no le creo nada, ni una palabra de lo que dice. No hay que quedarse a escucharlo porque se cree que tiene poder", concluyo Julieta, sacada, y con Agustín a pocos metros de ella.