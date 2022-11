Julieta Poggio de Gran Hermano mandó al frente a la producción y aseguró que la obligaron a decir algo que no quería

Julieta Poggio, en una conversación que mantuvo dentro de la casa de Gran Hermano 2022, reveló que la producción la habría obligado a decir algo que ella no quería en su presentación.

La joven aclaró que no estaría con otra persona dentro de la casa porque está re enamorada de su novio, Lucca Bardelli. Sin embargo, le habrían pedido que cuando se presentara dijera "en la casa no se sabe, dejo la puerta abierta...". Frase que molestó a su pareja.

"De primera queda re mal. Yo no lo quería decir. Puse una cara... pero no iba a decir 'no, no lo digo'. ¿Entendés? Ni en pedo. Después se lo conté (a su novio) y no le gustó una mierda eso", cerró la joven, rememorando la bronca de Lucca.

EL NOVIO DE JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO 2022, MOLESTO POR LA VERSIÓN DE ROMANCE CON MARCOS GINOCCHIO

"Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe pero incentivan masivamente a una infidelidad pública y la idealizan", cuestionó a los seguidores del reality de Telefe.