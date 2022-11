Julieta Poggio de Gran Hermano habló del problema que sufre en la intimidad: “Nunca puedo tener un orgasmo”

En medio de una charla con Coti Romero, Julieta Poggio abrió su corazón en Gran Hermano y le contó el problema que le impide llevar una vida sexual plena.

“Es lo más él, fue la única posición”, le dijo Coti sobre su noche de pasión con Alexis ‘el Conejo’ y Julieta le comentó: “Qué envidia te juro, ¿fue antes o después de cog…?”.

“Fue durante la penetración”, le respondió la correntina y fue entonces cuando Poggio le confesó: “Yo nunca puedo, ¿sabes? No puedo tener un orgasmo cog…”.

Cabe recordar que Julieta entró al reality show estando en pareja con Lucca Bardelli y dentro de la casa se la vincula amorosamente con Marcos Ginocchio.

JULIETA POGGIO HABLÓ DE LAS POSIBILIDADES DE TENER ALGO CON MARCOS EN GRAN HERMANO

Julieta Poggio contó la charla que tuvo con su novio antes de entrar a la casa de Gran Hermano y habló sobre las posibilidades de tener algo con Marco Ginocchio.

“Me dijo que no me iba a perdonar ninguna, me parece perfecto. Antes de venir acá fuimos al telo, lloré un montón, estoy re enamorada”, le reveló la participante a Nacho.

Entonces, su compañero quiso saber si ella cierra las puertas definitivamente a estar con alguien de la casa, a lo que respondió contundente: “No, no”.