Julieta Poggio confirmó que hará teatro con José María Muscari: "Estoy muy contenta"

Julieta Poggio, una de las finalistas de Gran Hermano, salió de la casa y se sorprendió ante su inmensa popularidad. En este contexto, la conoció José María Muscari, quien quedó fascinado por su carisma y le propuso trabajar juntos.

Súper ilusionada, la exparticipante de GH 2022 reveló que debutará en calle Corrientes. La bailarina protagonizará su primera obra de teatro dirigida por Muscari e hizo dos aclaraciones; no formará parte de Sex ni de un infantil.

"Voy a protagonizar una obra que ya existe, un clásico del teatro". G-plus

"No es Sex. Ya hay algo hablado... Estoy muy contenta. O sea, de todo lo que me podían ofrecer, es lo que más feliz me pone. Amo el teatro. Es para las vacaciones de invierno, pero no es un infantil... Es muy linda la obra, es una obra que ya existe, un clásico del teatro", dijo en Biri Biri, muy feliz.

Y cerró haciendo una tajante aclaración. Si bien no sabe qué figuras la acompañarán, está confirmado que ella será la principal. "Es un protagónico en calle Corrientes", sentenció, orgullosa de sí misma.

JOSÉ MARÍA MUSCARI LE DEDICÓ UN DULCE POSTEO A JULI POGGIO

Antes de que Juli confirmara que trabajará con Muscari, él había posteado en Instagram una foto con la bailarina.

"Ella es Juli y es pura luz. Me encanta porque conjuga empatía y talento. ¿Qué dicen, hacemos algo juntos? Los leo. ¿Les gustaría que trabajemos JUNTOS? Quizás se da, ¿no?", les había preguntado a sus fans, antes de proponerle a Juli que protagonizara una obra dirigida por él.