Julieta Ortega confesó que se realizó un aborto: "Elegí no seguir adelante con un embarazo en Estados Unidos"

Comprometida con la lucha de las mujeres, por la igualdad y la reivindicación de sus derechos, Julieta Ortega (46) le dio una entrevista íntima a Luis Novaresio, en el ciclo que conduce en A24, en la que no sólo reafirmó su deseo de que el aborto sea legal, seguro y gratuitito en la Argentina, sino que contó que pasó por esa situación, muchos años atrás, cuando vivía en Estados Unidos.

"Muchas mujeres participaron de la campaña Yo aborté, ¿alguna vez pasaste por esa decisión?", le preguntó el periodista. Y la actriz, sin entrar en detalles, contestó: "Yo puedo hablar en primera persona de las dos situaciones, la de elegir no seguir adelante con un embarazo y la desear un embarazo con todo mi ser, con todo mi corazón: Benito (12) (fruto de su amor con Iván Noble (51)”.

Atento a sus palabras, Luis repreguntó: "En ese entonces, vivías en un país en donde el aborto era legal... ¿Fue en Estados Unidos?”. Y Julieta asintió, además de justificar su posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ley por la que lucha en nuestro país: "Claro... Yo creo profundamente en esto. Creo que hay que dejar que cada uno decida cómo quiere vivir su vida, cuándo quiere convertirse en madre y con quién... Porque el aborto legal no obliga a nadie a abortar. Sí ayudar a las mujeres que deciden abortar a hacerlo en un lugar seguro, a no morirse y que no la maltratan. No tener que ir a la casa de la vecina. No tener que estar buscando en todos las quién lo hace. Hay que confiar en las mujeres".

Antes de concluir el tema, Novaresio le consultó sobre si sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, estaba al tanto de su elección pasada. Y ella concluyó: "Ellos saben todo de mí. Yo conozco las dos situaciones y tuve la suerte de vivir en un país en el que respetaba el derecho a decidir".

