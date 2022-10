Juliana y Maxi, muy mimosos en la pileta, a menos de una semana de entrar a Gran Hermano 2022

A poco de que Juliana Díaz y Maximiliano Giudici se convirtieran en la primera pareja de Gran Hermano 2022 después de que las cámaras del reality los grabaran dándose su primer beso, los jóvenes siguen afianzando su relación.

Así se pudo ver en El noticiero de Telefe donde mostraron una escena dentro de la casa donde se los ve a Juliana y Maxi, muy mimosos y cómplices en la pileta mientras disfrutan de una tarde calurosa a pura pasión.

Maximiliano tiene 35 años y es oriundo de Córdoba. Es propietario de un hostel y está divorciado. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor: “Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”, había dicho en el día del debut.

Por su parte, Juliana tiene 31 años y es de Venado Tuerto, Santa Fe y vive sola con su mamá: “Es increíble cómo las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero. No salgo a comprar el pan sin estar maquillada”, había dicho en su presentación.

Y cerró, a corazón abierto: “Hasta el año pasado éramos cuatro, pero la vida nos arrebató al marido de mi mamá, que era como mi papá del corazón, y a mi hermano, que también falleció en un accidente”.

EL LLANTO DE THIAGO MEDINA AL COMPARTIR SU FUERTE HISTORIA DE VIDA

De a poco, todos los participantes de Gran Hermano 2022 van abriendo su corazón y compartiendo sus historias de vida. Y en esta oportunidad, fue Thiago Medina –un joven de años- quien no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su familia.

“Somos 10 hermanos: 5 varones y 5 mujeres, pero no vivimos todos juntos; cada uno tiene su pareja. Nosotros vivimos 6 en mi casa, en González Catán que –a pesar de todo- es tranqui con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”, comenzó diciendo Thiago en el reality.

En cuanto a cuáles fueron sus últimas ocupaciones, detalló: “Trabajé en el Mercado Central, cargaba y descargaba cosas, atendía y hacía cualquier cosa. También salía a juntar cartón con mi perrito en el carrito de mi hermana”.

Por otro lado, el concursante se emocionó al hablar de sus seres más queridos al ver una foto de ellos: “Ella es mi hermanita más chiquita.. Ellos siempre están presentes. Está es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda ”, expresó.

Y cerró, visiblemente movilizado : “Tengo miedo de mañana despertarme y que esto sea un sueño”.