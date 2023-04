Juliana de Gran Hermano denunció que su expulsión fue un arreglo de la producción: "Tuve que hacerme la sorprendida"

Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022, deslizó que la producción arregló con ella su expulsión. "Tuve que hacerme la sorprendida", afirmó.

Es importante rememorar que la exparticipante fue expulsada de la casa a fines de diciembre, según quienes hacen el reality, por haber filtrado información del afuera tras el repechaje.

"Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada... La psicóloga me dijo que sí tenía ganas de llorar, llore. Pero no", expresó "Tini" en la red.

JULIANA DÍAZ DESLIZÓ QUE ENTRÓ POR SEGUNDA VEZ A LA CASA SOLO POR MAXI, SU NOVIO

Antes de cerrar, Juli deslizó que habría aceptado ser expulsada a cambio de volver a entrar para darle un beso a Maxi, a quien veía mal porque ella se había ido.

"Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi, que lo veía muy mal...".

"Creo que el programa nos abre una puerta grande. A mí me convenía estar afuera. Ahora puedo ventilar lo que quiera. Obviamente, hay cosas que me guardo por respeto", sentenció, muy picante.