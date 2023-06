Juliana Díaz habló del rumor de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio: "Tengo una primicia"

Juliana Díaz fue a Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y cuando le consultaron por el rumor de romance entre sus excompañeros de Gran Hermano 2022 Julieta Poggio y Marcos Ginocchio los mandó al frente sin filtros con un picante rumor.

Juliana lanzó la versión de affaire luego de que Julieta confirmara que se separó de Lucca Bardelli, tras dos años de amor.

JULIANA DÍAZ HABLÓ SIN FILTROS DEL RUMOR DE ROMANCE ENTRE JULIETA POGGIO Y MARCOS GINOCCHIO

Facundo Ventura: -Ahora que Juli está soltera, ¿la imaginás con Marcos?

Juliana Díaz: -Voy a dar una primicia. Me llegó un rumor de que puede ser que Juli y Marquitos estén ahí. Y de la persona que me llegó el rumor podés decir “puede ser".

Estefi Berardi: -Ayer Andrea Taboada también lo tiró en potencial en LAM.

Pampito: -¿Cómo fue el comentario? Te dijeron "che, me parece que Marcos y Juli están saliendo...".

Juliana Díaz: -Yo estaba averiguando por el tema de la radio, en donde estoy trabajando. Quería saber si era real que se había separado. Juli no lo había dicho aún en el streaming. Y una persona muy amiga de todos me dice "me parece que está ahí con Marquitos".

Facundo Ventura: -¿Con quién la vez mejor: con Lucca o Marcos?

Juliana Díaz: -A Lucca no tuve la oportunidad de conocerlo. Marcos es un amor y es buenísimo.

Estefi Berardi: -¡Es una bomba! Es divino y me encanta para Juli.

Pampito: -Me encanta lo que acabás de tirar.

Estefi Berardi: -El otro día en el cumpleaños de Daniela, en la historia que subieron, ellos están muy pegados en el sillón, como en la casa de Gran Hermano, que se sentaban juntos.

Juliana Díaz: -Ellos siempre tuvieron como... De hecho, Maxi los primeros días sintió una cosita entre ellos dos. Ellos siempre tuvieron como un cariño, pegotes.