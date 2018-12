Con casi un millón de votos, un récord en el certamen de este año, Julián Serrano y Sofi Morandi se convirtieron en la primera pareja finalista de Bailando 2018. Los jóvenes se alzaron ganadores frente a Mica Viciconte y Nacho Saraceni en una ajustada definición.

Julián y Sofi se llevaron 57.98% de los votos frente al 42.02% y apenas Tinelli dio la noticia, las reacciones fueron inmediatas: la instagramer cayó al piso y celebró dando vueltas, mientras que Mica se mostró súper sensibilizada.

Mica: "Ante las injusticias, a veces, es muy difícil. Por más personas basura que tengamos enfrente, hay que seguir, hay que luchar, no hay que hacer diferencia con nadie. A Ángel, Polino, Flor, muchas gracias. Al Bar. No pienso ser careta, no lo soy y no tengo ganas". G-plus

En sus palabras finales, Mica agradeció a todos los integrantes del jurado, pero no mencionó a Laurita Fernández. “Quiero agradecer a la gente que me votó, a mi familia, a mis amigos. Estoy muy contenta y que la gente que tiene que cumplir el sueño, que lo haga por favor porque es importante para los chicos. Ante las injusticias, a veces, es muy difícil. Por más personas basura que tengamos enfrente, hay que seguir, hay que luchar, no hay que hacer diferencia con nadie”, aseguró, con los ojos cubiertos de lágrimas. “A Ángel, Polino, Flor, muchas gracias. Al Bar. No pienso ser careta, no lo soy y no tengo ganas”, detalló, pegándole un palito a la protagonista de Sugar.

“Felicito al equipo campeón”, aseguró la panelista de Incorrectas y pidió para que se cumpla el sueño de la Escuela Nº 71 de Lamadrid de Jujuy, a la que asisten a niños que reciben educación primaria, secundaria y terciaria, y necesitan construir un patio techado para las actividades al aire libre.

Este martes, Jimena Barón junto a Mauro Caiazza -a quien conoció y se enamoró en el certamen- se enfrentarán a Mery del Cerro y Facu Mazzei. La pareja que supere las expectativas del jurado y el público, se convertirá en los nuevos finalistas que dirimiran la gran final con la pareja teen del programa.

¡Los primeros finalistas! Julián Serrano y Sofi Morandi, a la final de Bailando 2018.