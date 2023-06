Julia Mengolini reveló cómo terminó su pareja con Fito Páez: "No creo que me tenga que pedir disculpas"

Julia Mengolini reveló que hoy por hoy tiene buena relación con una de sus exparejas, Fito Páez, con quien salió en 2013. Además de haber visto su biopic en Netflix, El amor después del amor, contó que charlaron un día antes de su estreno en la plataforma.

"La vi y ya la terminé. Me encantó, creo que estamos todos medio en la misma, me parece. Le gustó a todo el mundo, estamos todos enganchados. Además, nos conectó mucho con nuestro ADN musical porque tiene los temas y no todas las series pueden tener los temas...".

"Hablé por teléfono con él la noche anterior de que saliera la serie y me dijo 'Te tengo que cortar porque tengo un llamado con Los Ángeles porque mañana sale la serie' y yo dije '¡Uy, bolud*! Mañana sale la serie. ¿Cómo estás con eso?'. Y me dijo que bien, que después me contaba", reveló Julia en diálogo con Socios del Espectáculo.

¿CÓMO QUEDÓ LA RELACIÓN DE JULIA MENGOLINI CON FITO PAÉZ TRAS SU SEPARACIÓN?

En este contexto, Julia contó cómo se lleva hoy por hoy con Fito, que en 2014 le dedicó la canción Rock & Roll Revolution.

"Las separaciones nunca son fáciles. Algunos tienen la posibilidad de hacer más ruido que otros... Yo no creo que me tenga que pedir disculpas, las canciones son expresiones de algo que a uno le está pasando en un momento".

"A Fito lo quiero mucho, lo quiero como se quiere a un ex con quien se tienen buenos recuerdos y como el artista popular enorme que es", cerró, buena onda.