Jujuy Jiménez, se sinceró sobre su fallida relación con Juan Martín del Potro: "No me rompió el corazón"

La relación de Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro concluyó durante la cuarentena y, entre el hermetismo de sus protagonistas y la pandemia, los medios nunca lograron descubrir la causa. Sin embargo, los seguidores de la modelo tuvieron un dato importante en la última edición de PH Podemos hablar ya que ella reveló que el tenista 'nunca le rompió el corazón'.

En el 'frente a frente' del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, Analía Franchín no se anduvo con vueltas: "Quiero saber si Juan Martín te rompió el corazón", le preguntó a Jujuy. "No, justo Juan Martín no. Sí me han roto el corazón pero no Juan", explicó la modelo.

El conductor aprovechó para meter su bocadillo: "¿Es un partido terminado o falta algún set?", preguntó. "Con Juan nos queremos un montón. No hay nada malo para decir de él", dijo ella.